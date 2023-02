Chi è Gianluca Gobbi | l' attore di «Fiori sopra l' inferno» | biografia e vita privata

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è nato a Milano il 12 ottobre del 1974 sotto il segno zodiacale della bilancia. È alto 179 cm ed il suo account Instagram ufficiale è @. Da adolescente ha frequentato il Teatro Stabile di Genova dove ha conseguito il diploma nel 1996. Fin falla tenera età, infatti, la sua più grande passione è sempre stata quella della recitazione e, subito dopo aver preso il diploma maturità ed appreso le nozioni necessarie per diventare un, si è tuffato nel mondo del lavoro. Carriera: dal teatro al cinemaè unitaliano. La sua carriera è iniziata piuttosto presto, nel 1995, infatti, ha avuto l'occasione di debuttare in teatro con «La dodicesima notte di ...

Tutto quello che c’è da sapere sull’attore Gianluca Gobbi, protagonista delle scene teatrali, cinematografiche e televisive. Gianluca Gobbi ha iniziato a lavorare come attore prima a teatro e poi sul ...Elena Sofia Ricci diventa Teresa Battaglia in “Fiori sopra l’inferno”. La nuova fiction Rai è tratta da un famosissimo best seller di Ilaria Tuti.