(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Avvocato penalista, 57 anni, exCroce Rossa Italiana eFederazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa:, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il, strappata al centrosinistra dopo 10 anni di governo. Trionfa l’astensionismo (la percentuale dei votanti è ferma al 37,20% in netto calo rispetto al 66,55precedente tornata 2018), ma exit poll e proiezioni danno subitoben oltre il 50% così, a meno di due ore dall’inizio dello spoglio, la situazione è talmente chiara che lo sfidante del centrosinistra Alessio D’Amato telefona all’avversario ...

Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. In questa tornata elettorale non c'è ... "Dio Santo, perché su di me": Mentana fuori controllo,lo fa sbroccare... con il centrodestra che ha trionfato senza alcun problema, eleggendoRocca da una parte ... Eccosprofonda nel baratro

Chi è Francesco Rocca, il candidato alle regionali vicino all'elezione come presidente del Lazio Corriere Roma

Chi è Francesco Rocca, nuovo presidente della Regione Lazio Adnkronos

Chi è Francesco Rocca, il nuovo governatore del Lazio Il Sole 24 ORE

Francesco Rocca, chi è il nuovo presidente della Regione Lazio: il civico-politico già capo della Croce Rossa ilmessaggero.it

Francesco Rocca, chi è il prossimo governatore del Lazio Avvenire

Elezioni Lazio, Francesco Rocca è il nuovo presidente ma con i voti soprattutto di Fratelli d'Italia che, a metà scrutinio, è al 34%. Dietro i partner di Governo nazionale si contendono i resti, ...Francesco Rocca sarà il presidente del Lazio, Attilio Fontana confermato in Lombardia. Chi ha vinto le elezioni regionali nel Lazio: Francesco Rocca nuovo presidente di centrodestra Francesco Rocca è ...