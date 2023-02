Chi è Francesco Rocca il nuovo Presidente del Lazio | carriera | età | lavoro

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è ildella Regione. è il candidato del centrodestra, scelto da Fratelli d’Italia a ricoprire il ruolo di Governatore del. Noto soprattutto per il suo impegno all’interno della Croce Rossa Italiana, della quale è stato, ha archiviato questa esperienza per cimentarsi nellapolitica. Chi èÈ nato a Roma il 1 settembre del 1965,è sposato e ha due figli, Matteo e Giorgio ed è anche nonno della piccola Marie. La sua è stata una formazione giuridica, essendo laureato in Giurisprudenza. Da subito è stato indicato come il favorito in questa tornata elettorale, Ma perè la sua ...

Leggi anche Va in carcere e si uccide, dramma a Poggioreale:aveva 30 anni e due ... quando quelle persone lasceranno la detenzione non potranno fare altro che mostrare rancore controè ......Opinio Italia per Raì alle elezioni regionali per il Lazio il candidato del centrodestra... 2023 - 02 - 13 15:26:21 Majorino: "Grazie aha scelto il cambiamento" 'Eccoci, ci siamo. ...

Chi è Francesco Rocca, il nuovo governatore del Lazio Il Sole 24 ORE

Chi è Francesco Rocca Biografia e storia del nuovo presidente ... Money.it

Chi è Francesco Rocca, il candidato alle regionali vicino all'elezione come presidente del Lazio Corriere Roma

Francesco Pannofino: «Boris 5 Speriamo di farlo. Vi spiego chi è veramente Renè Ferretti» Corriere

Francesco Rocca sarà il nuovo presidente del Lazio Il Post

Via Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Laura Chimenti dal telegiornale ... anche per il suo relativamente recente passaggio nella redazione del Tg1. Chi è Giorgia Cardinaletti, giornalista sportiva ...Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. Il candidato del centrodestra ha vinto le elezioni regionale e succederà a Nicola Zingaretti. Il risultato non è ancora ufficiale, ma il ...