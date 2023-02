Chi è Francesco Rocca | il nuovo governatore del Lazio

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ha trasformato un brutto episodio in un’occasione di riscatto: dalla condanna per spaccio di droga quando, all’età di 19 anni, fu fermato dai carabinieri a Casal Palocco e ammise “di essersi interessato su richiesta di alcuni pusher per reperire un acquirente per quantitativi consistenti di eroina”, alla presidenza della Regione. Il candidato della coalizione di centrodestra ha sconfitto Alessio D’Amato, sfidante di centrosinistra ed esponente della giunta uscente in quanto ex assessore alla Sanità, e in tandem con Attilio Fontana in Lombardia ha fatto segnare una doppietta importante per la maggioranza di governo nelle elezioni di due regioni strategiche. Dopo gli errori di gioventù si è avvicinato al volontariato: sin dai primi anni degli studi in legge si è avvicinato al Jesuit Refugee Service, poi alla ...