Che tempo che fa | Luciana Littizzetto ‘spoglia’ Marco Mengoni | “Vogliamo vedere da vicino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023), fresco vincitore di Sanremo 2023, se l’è dovutaconnella puntata di Cheche fa in onda il 12 febbraio. Dopo l’esibizione sulle note della canzone vincitrice Due vite,è stato intervistato da Fabio Fazio, ma quando è arrivata la comica torinese la conversazione ha assunto una piega più ironica e scanzonata. “Senti, ma togliamoci questa giacca. Cosa stiamo qua con la giaca a fare?” ha domandato. “Un po’ spallato così?” ha chiesto il cantante rimandendo in canotta dopo che ‘Lucianina’ l’ha aiutato a “spogliarsi”. “Spallato va benissimo” ha replicato lei. “Eh no perchéda. Quante ore di ...