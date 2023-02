Che Tempo che Fa | Luciana Littizzetto scrive alla mamma di Blanco | “So come ti sei sentita | mortificata e colpevole al posto suo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sul Festival di Sanremo 2023 è calato il sipario con la vittoria di Marco Mengoni (in gara con il brano Due vite). Ma sul caso, che nella serata di martedì ha distrutto la scenografia di fiori allestita sul palco per la promozione del suo singolo L’Isola delle Rose, si continua a discutere. In particolare, sull’episodio è piombata anche la pungente ironia di. All’indomani della serata finale della kermesse, in studio a Cheche Fa, la comica torinese ha dedicato una letteradel giovane artista classe 2003: “Cara signora, lasci che le dia del tu e la chiami Blanca – ha esordito tra le risa generali –. Cara Blanca, genitrice dell’idolo delle teenager italiane e creatrice del premiato ormonificio nazionale, che martedì ...