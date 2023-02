Che paese è questo | Sallusti-show dalla Gruber | zittisce i rosiconi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fratelli d'Italia ha preso quasi il 34% nel Lazio e il 26% in Lombardia: il partito di Giorgia Meloni ha vinto su tutta la linea, ma non ha “cannibalizzato” gli alleati, dato che la Lega è in ripresa rispetto alle politiche e Forza Italia continua a rimanere a galla. “Non è una sorpresa”, ha commentato Alessandro, che ha Otto e Mezzo ha risposto a Marco Travaglio, secondo cui la Meloni dovrebbe invece preoccuparsi degli alleati. Il direttore del Fatto Quotidiano ha insinuato che la presidente del Consiglio “debba preoccuparsi di più di Berlusconi e Salvini che della sinistra, con il leghista che potrebbe seguire il Cav nella posizione filo-putiniana. Forse anche lei dovrebbe preoccuparsi del fatto che ormai quasi 2 italiani su 3 non vanno a votare in due regioni come Lombardia e Lazio”. “Non capisco di cosa debba avere timore, caso mai - ha replicato ...

Quello che è successo a Giulio Regeni non è un affare di famiglia. Lo ha detto la madre del giovane ucciso in Egitto, Paola Deffendi. "Un Paese che non riesce a fare giustizia su quello che è successo ...(ANSA) - TRIESTE, 13 FEB - "A noi piacerebbe anche sottolineare che quello che è successo a Giulio non è un affare di famiglia, perché un Paese che non riesce a fare giustizia su quello che è successo ...