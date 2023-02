Champions League | Milan-Tottenham in chiaro | ecco dove vederla

Un ottavo che è come una finale anticipata. Mettersi comodi per il primo atto tra Psg e Bayern Monaco: latorna con il botto. L'appuntamento è per martedì alle 21, al Parco dei Principi. Sarà la sfida numero 12 tra queste due squadre e si parte da una situazione di grande equilibrio: sei ...Brutte notizie per il Tottenham alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale dicontro il Milan. La squadra allenata da Antonio Conte perde Rodrigo Bentancur per il resto della stagione. Il centrocampista uruguaiano - come annunciato dallo stesso club - ha ...

Una settimana importantissima per il calcio internazionale è alle porte. Martedì riparte la Champions League con il Milan impegnato con il Tottenham e il big match PSG-Bayern. Il giorno dopo altra ...