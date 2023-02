Champions League | arriva il Bayern | tutti i problemi del Psg

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023)laa al PSG si fa la conta deidella squadra in vista della delicata sfida con ilMonacore alla partita della vita e scoprirsi deboli, se non proprio impauriti. Una condizione che sembra regnare a Parigi alla vigilia dell’andata degli ottavi contro il. Un impegno tra i più gravosi, il sorteggio non ha sorriso a Messi e compagni. E in questi giorni, invece di ardere di desiderio nel voler “vendicare” la sconfitta in finale nel 2020 per opera di Kingsley Coman, nella capitale di Francia si contano i. O per meglio dire si sommano, uno dopo l’altro. Ecco un breve ma nutrito elenco delle situazioni che in questo momento affollano quel cervello collettivo che è una squadra di calcio. 1) ...