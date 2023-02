Champions | Capello | “Il Napoli è tra le favorite | può fare il miracolo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente in Italia ho visto una partita da, una partita vera, giocata con agonismo, qualità, tecnica e arbitrata in modo fantastico: Lazio-Atalanta. Noi dobbiamo giocare a quei livelli, se si vuole andare avanti in Europa. Il calcio è agonismo, è questione fisica, velocità. In caso contrario, gli altri ci battono facilmente. Su queste cose in Italia dobbiamo lavorare molto, dobbiamoin modo che la gente si abitui all’arbitro che lascia correre e far sì che i i nostri allenatori facciano giocare meno i portieri con i piedi. Così facendo si trascorre troppo tempo nella propria area“. Così Fabio, che ha parlato a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “La Juve non partecipava a questo campionato, non partecipa nessuno, doveva correre per il secondo posto, perché il...