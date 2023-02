Cercola | due 17enni minacciati e rapinati dello scooter

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Rapina choc a, in provincia di Napoli, dove duea bordo di una Honda Sh sarebbero stati avvicinati da altre due persone a bordo diche, minacciandoli, si sono impossessati del mezzo. Due: è accaduto, ieri sera, poco prima delle 21 in corso Riccardi a

