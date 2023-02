Centro storico | riparte il cantiere di Via San Francesco Saverio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –ildi via San. Ottenuto in tempi rapidi il nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, da questa mattina, gli operai sono tornati al lavoro. L’intervento di ripavimentazione del tratto antistante la Chiesa di Santa Rita, così come quello già ultimato relativo a Rampa San Modestino, restituirà una continuità urbanistica e spaziale all’intero cuore antico della città, dando più decoro e fascino alla zona storica. L’ulteriore intervento ai sottoservizi, pianificato dal Comune con una perizia di variante alla luce dei problemi riscontrati in corso d’opera alla rete fognaria, consentirà il superamento di un’altra questione annosa del, a beneficio dei residenti e dei ...

... che ha permesso allo show di raggiungere il minimodi consensi nella storia del franchise. Come riportato da Redanian Intelligence , sembra che La Banda dei Ratti potrebbe essere al...... al compromessoe alle bombe nelle piazze. Cultura e politica quindi, ma anche ufologia , ... Paolo Fiorino delItaliano Studi Ufologici ha anche ospitato sul blog di Wu Ming "Giap" un'...

Centro storico, altre tre piazze si accendono con la nuova illuminazione scenografica Genova24.it

Ragazzi seguiti sotto casa, minacciati con i coltelli e rapinati al centro storico di Napoli: 3 arresti Fanpage

Carnevale Borgomanerese, un appuntamento imperdibile nel centro storico NewsNovara.it

Centro storico, è allarme crack: nei vicoli si trovano abbandonate le "pipe" AgrigentoNotizie

Centro storico e Montagnola: dopo la Bolognina, ancora controlli straordinari BolognaToday

Una giocata vincente e un bottino mica male, convalidata a Roma nei pressi del punto vendita Sisal Banco Lotto Aliberti che si trova in via Parione 5 (in Centro storico). La combinazione vincente che ...Riparte il cantiere di via San Francesco Saverio nel centro storico della città di Avellino. Ottenuto in tempi rapidi il nulla osta da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici ...