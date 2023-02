C’è Posta per Te | parla l’ex corteggiatore Giovanni Vescovo | “Ecco perché mi hanno scelto per fare il postino!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo l’esperienza a Uomini e Donne nel 2016 comedi Sonia Lorenzini,è tornato in tv nel ruolo inedito di postino all’interno dello show delle emozioni C’èper te, condotto da Maria De Filippi. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha spiegatoè statoper ricoprire questo ruolo: Non so di precisomi, ma credo per i miei modi di: cero di essere sempre gentile ed educato. Poi forse anche per la mia immagine pulita. Sono tenace, non perdo mai la pazienza e faccio squadra: non sgomito per prevalere sugli altri.ha poi svelato come è arrivato in tv: Era un mondo che mi interessava: ...