CdS – Huseinbasic e la Germania del futuro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) 2023-02-13 00:09:18Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Darmstadt, Francoforte e Kickers Offenbach: questo il percorso di Denis Huseinbaic fino alla scorsa estate, quando il Colonia lo ha acquistato per cinquantamila euro. Non era un nome da album delle figurine, lo conoscevano in pochi. Risultato? A distanza di sei mesi, nella fascia degli Under 21, Huseinbaic rappresenta una delle migliori espressioni in Bundesliga e nella nazionale baby della. Tre gol in campionato, uno in Conference. Oltre a due assist. LA REGIONALLIGA WEST – All’inizio giocava nella squadra B del Colonia, che partecipa alla Regionalliga West. Ma dopo tre partite e quattro reti, il tecnico Steffen Baumgart – famoso per le sue magliette a mezza manica anche in inverno e per i suoi cappellini in stile Gatsby – ha deciso di ...