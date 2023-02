Cava de’ Tirreni | giornata dedicata alla donazione del sangue

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La sezione di Salerno di DonatoriNati della Polizia di Stato, che si occupa del tema delladelattraverso periodiche raccolte destinate alle esigenze del settore sanitario, ha organizzato, sabato 11 febbraio, in Piazza Duomo dide, in sinergia con l’associazionelieri Bolla Pontificia, il 1° Memorial Michele Avella, agente di polizia, scomparso prematuramente un anno fa, con la partecipazione del Vescovo, del sindaco e del Dirigente del Commissariato dr Perillo. Segui ZON.IT su Google News.

Grande azione personale diSciglio che serve Di Maria per l'incornata del centrocampista ... Al 45' rischio di Alex Sandro in area di rigore su Kouamé ma alla fine il difensore brasiliano se la...Saranno completati per la prossima estate i lavori dl recupero del millenario eremo di San Martino di' Tirreni che, oltre ad essere un luogo di spiritualità, diventa ma anche un'oasi ambientale e polo culturale immersa nel verde. 'Abbiamo messo in campo la più grande azione di recupero e ...

Bufala Bistrò della Tramontina, la buona sosta fra Cava de’ Tirreni e Nocera Luciano Pignataro

A Cava de'Tirreni giornata di raccolta sangue, organizzata dalla ... Punto Agro News.it

CAVA DE' TIRRENI, RUSH FINALE LAVORI ERAMO Cronache TV

Vincenzo Capuano Pizzeria a Cava de Tirreni Luciano Pignataro