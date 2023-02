Caso Regeni | Meloni e Tajani ascoltati sulle parole di Al Sisi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023), la premier Giorgiae il ministro degli Esteri, Antonio, saranno sentiti dal Gup di Roma nel processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016., all'udienza del prossimo 3 aprile, dovranno riferire sulla disponibilità a collaborare con l'Italia espressa nelle scorse settimane dal presidente egiziano Al. La richiesta è stata avanzata in aula dal legale dei genitori di, Alessandra Ballerini. Intanto, fuori dal tribunale di Roma, c'è stato un sit-in in concomitanza con la nuova udienza del processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per ...