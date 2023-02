Caso Plusvalenze Juve | nuovo scossone | Sandulli si autosospende

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Pierosi, la decisione del vice presidente del collegio di garanzia del Coni tesa ad abbassare i toni sulneldellantus. Il vice presidente del collegio di garanzia del Coni ha deciso dirsi. La decisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi erano circolate alcune dichiarazioni proprio diche commentavano la sentenza, dando punti di forza e punti deboli del dispositivo che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla. Proprio lasta preparando il ricorso al collegio di garanzia del Coni per annullare la penalizzazione, o sperare che venga ...

La decisione è stata presa per questioni di opportunità dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Sandulli in merito aldelleche vede coinvolta la Juventus e che hanno ...La decisione è stata presa per questioni di opportunità dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Sandulli che entravano nel merito deldelleche vede coinvolta la Juventus e ...

Caso Plusvalenze Juventus: Sandulli si autosospende da Collegio Garanzia - Sportmediaset Sport Mediaset

Caso plusvalenze Juve, nuove intercettazioni: "Ci sono cose che fanno accapponare la pelle" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inchiesta Prisma, spuntano nuove intercettazioni sul caso plusvalenze alla Juventus Il Tempo

Sportitalia.com - Caso plusvalenze, la Juventus affida la difesa all'avvocato Clarizia. Ecco le... Tutto Juve

Caso plusvalenze, Malagò: 'Coni non c’entra con scelta giudici per Collegio di Garanzia' Blasting News Italia

Sandulli fa parte dell'organo che dovrà esprimersi in merito al ricorso della Juventus, penalizzata di 15 punti in questo campionato all'interno del caso plusvalenze. Nella sua recente intervista, ...Salta la prima testa dopo la serie di dichiarazioni “anti-Juve” rilasciate nelle ultime settimane, nell’ambito del caso plusvalenze e della pesante penalizzazione inflitta dalla Corte federale ...