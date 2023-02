Caso Angela Celentano | i genitori su pista sudamericana e Dna | “È nostra figlia | siamo sicuri”

(Di lunedì 13 febbraio 2023), potrebbe essere a una svolta ildella bimba scomparsa 27 anni fa sul monte Faito: la mamma crede alla. A spiegare cosa sta succedendo è l’avvocato della famigliaLuigi Ferrandino: “riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto la fotografia, perché ha pianto e ha detto: ‘Questa è mia’”. A quanto si apprende infatti tra la ragazza, alla quale è stato prelevato il dna per capire se si tratti o meno di, avrebbe delle forti somiglianze. Al punto che non solo la mamma, ma anche laavrebbe notato somiglianze. Una delle due figlie dei signori ...

Il CPR di Palazzo San Gervasio "ospita" gli stranieri irregolari "In merito a questa terribile realtà l'avvocataBitonti dell'associazione ADU ha già provveduto a inoltrare un esposto", ha ...... nella totale inattività diMerkel e dello stesso Macron. Dopo l'invasione del 24 febbraio ... possiamo con cludere: "com'è triste Venezia " ( in questoRoma) , ma come lo sono, e forse ...

"Questa è mia figlia". Il caso di Angela Celentano a una svolta ilGiornale.it

Angela Celentano e la ragazza sudamericana, l’avvocato: «Per la madre ci sono forti somiglianze» Corriere del Mezzogiorno

Angela Celentano, la mamma della bimba, il pianto e poi: “E' mia ... Voce di Napoli

Caso Angela Celentano, l'avvocato della famiglia: «Prelevato il dna ... Il Dubbio

Angela Celentano, il caso a una svolta Adnkronos

Angela Celentano, in attesa degli esami del dna spunta la pista sudamericana. La madre della ragazza scomparsa sul Monte Faito - catena montuosa dei monti Lattari - ormai 27 anni fa, il 10 agosto del ...Maria e Catello Celentano, così come Rosa e Noemi, le sorelle di Angela, non hanno mai smesso di credere "al miracolo". E oggi più che mai, con le dovute cautele, incrociano le dita. La ragazza ...