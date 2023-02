Carri | gruppi mascherati e giochi | riecco il “Carnevale zognese”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Zogno. Il Comune e l’ Oratorio di Zogno organizzano una serie di iniziative per il “2023”. Eventi dedicati alla tradizione del, per grandi e piccoli. Sfilata in maschera per le vie del paese DOMENICA 19 FEBBRAIO Sfilata diore 13,45: ritrovo area mercato. ore 14,30: Partenza Sfilata con arrivo all’ Oratorio di Zogno. Verranno premiati:Allegorici eI primi tre classificati: Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire entro venerdì 17 febbraio alla Segreteria del Comune di Zogno (0345-55009) oppure all’ Oratorio di Zogno. Dopo la Sfilata animazione, frittelle, dolci tipici, Thè e tanto altro per tutti!!! Inoltre: SABATO 18 FEBBRAIO ORATORIO – SERATA PATTINAGGIO LUNEDI’ 20 FEBBRAIO IN ORATORIO A ZOGNO dalle ...