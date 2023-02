Carnevale 2023 a Roma | tutti gli eventi in programma nel centro storico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023)– Sfilate in maschera. La commedia dell’arte in piazza. Concerti e laboratori creativi. Il tutto per rallegrare ildi grandi e piccoli, gratuitamente. Sono solo alcune delle iniziative che animeranno i rioni e i quartieri centrali digrazie a “Facciamo Festa –in maschera”, l’iniziativa lanciata dal Municipioattraverso un bando che, dopo il successo delle iniziative di Natale, avvia la sua seconda fase con un riccodi manifestazionische. GliinFitto ildegli. “Facciamo festa” si aprirà domenica 19 alle 10.30 a piazza Santa Maria Liberatrice, con una visita a due voci ...