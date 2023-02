(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Iltorna a costare meno, il cambiamento di trend riscontrato in questi giorni in molti impianti è ora evidente anche nelle medie nazionali dei prezzi delpraticato. Per la prima volta da fine agosto i prezzi medi praticati delin modalità self service e servito risultano infatti più bassi di quelli. Questo grazie a un calo più accentuato delproseguito nel fine settimana anche con un intervento sabato di Tamoil sulraccomandato del prodotto (-1 centesimo). Quanto alle quotazioni internazionali, da segnalare che venerdì hanno chiuso in rimbalzo sia sullache sul. Venendo al dettaglio...

Ma non basta: negli Stati Uniti ildel gas è di 12/14 dollari, un vantaggio competitivo che ... bollette in netto calo a gennaio: la spesa media scende del 34,2% Il costo delin ...Talvolta persino il doppio delusuale del pane normale. Il glutine è una proteina presente ... Il cibo, in effetti, 'non è soloper il nostro corpo, ma dà anche piacere'. Quindi 'Se ...

Carburante, prezzo diesel di nuovo più basso della benzina Adnkronos

Carburanti: il diesel torna sotto il prezzo della benzina - Quattroruote.it Quattroruote

Benzina e diesel: nessun cambiamento nei prezzi Tuttosport

Dove si nasconde il prezzo della benzina Informazione Fiscale

Il benzinaio più caro d’Italia dove neanche lui fa rifornimento Virgilio Motori

(Adnkronos) - Il diesel torna a costare meno della benzina, il cambiamento di trend riscontrato in questi giorni in molti impianti è ora evidente anche nelle medie nazionali dei prezzi del carburante ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il diesel torna a costare meno della benzina per la prima volta da fine agosto. A rilevarlo è Quotidiano energia, secondo cui l'inversione ...