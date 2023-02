(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fabiointerviene a Rai Radio 1 sulla vicenda contrattuale dielche sta segnando le ultime settimane di trattative in casa Milan. L'ex tecnico rossonero non ha dubbi: "resta un ...

I motivi, secondo, sono extracalcistici. "In questo momento, forse anche lui come Zaniolo, è mal consigliato. Perché ha la testa sui contratti e non sul campo. Bisognerebbe dargli un po' di ...... è andato Delneri, ed è fuggito per la disperazione; l'Inter nelle mani diBenitez, el gordo ... Lui qui - per certi versi - è più di Fabio, che a Roma ha conquistato lo scudetto ma non il ...

Capello, Rafa Leao imprescindibile, ma è mal consigliato Agenzia ANSA

L'analisi di Fabio Capello sulla crisi Milan e l'intrigo: "Rafael Leao è ... Virgilio Sport

Tackle Capello: "Leao come Zaniolo, è mal consigliato. Ma non va lasciato fuori" La Gazzetta dello Sport

Milan, senti Capello: 'Leao come Zaniolo, ma non si può lasciarlo fuori' Calciomercato.com

Cheryshev «Venezia mi ha conquistato. Vi racconto di Capello e Mou» Cronache di spogliatoio

Fabio Capello interviene a Rai Radio 1 sulla vicenda contrattuale di Rafael Leao che sta segnando le ultime settimane di trattative in casa Milan. L'ex ...(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Fabio Capello interviene a Rai Radio 1 sulla vicenda contrattuale di Rafael Leao che sta segnando le ultime settimane di trattative in casa Milan. L'ex tecnico rossonero non ...