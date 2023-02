Capello | “Il Tottenham può creare problemi al Milan | Lazio-Atalanta partita da Champions”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport‘ su Rai Radio 1, Fabioha toccato vari temi, tra cui il momento che sta vivendo il: “Nel primo tempo contro il Torino è rimasto a guardare, poi ha preso un’aspirina nell’intervallo. Anche ilè in difficoltà, ma avendo giocatori di qualità potràgrossiai rossoneri. Leao? E’ un fenomeno e non può rimanere in panchina, ma è mal consigliato e non ha la testa sul campo bensì sui contratti. Credo che abbia bisogno di serenità, lasciarlo fuori non fa altro che renderlo più triste“. Sulle altre squadre di Serie A, invece: “Il Napoli è una squadra che ha forza e qualità, con giocatori capaci di ribaltare il risultato da un momento all’altro.League? Ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli. ...