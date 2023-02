Caos trasporti pubblici a Napoli | si muovono le associazioni dei consumatori | domani metro chiusa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNegli ultimi giorni nell’occhio del ciclone ci sono gli stop programmati della linea 1 dellapolitana del capoluogo partenopeo. Blocchi del servizio dovuti alle prove tecniche dei nuovi treni. Come nelle ultime settimane, anche nella prossima è in arrivo una giornata di disagi. Martedì 14 febbraio la circolazione sarà sospesa sull’intera tratta Piscinola-Garibaldi, per quasi 8 ore: dalle 9.15 alle 16.55. A suscitare un vespaio di proteste, la scelta di non effettuare i test in orario notturno. Una decisione per cui il Comune die la municipalizzata Anm declinano ogni responsabilità. A pesare, infatti, sarebbe la vertenza dei tecnici collaudatori di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali: sono in agitazione per la mancanza di risorse agli ...

... se non c'è settimana in cui non si registrineipubblici, nella scuola e nello smaltimento dei rifiuti urbani, se ancora nel 2023 un treno impiega circa due ore per congiungere il ...A ridosso delInsomma immaginate la confusione. Nel Pd ancora qualcuno si chiede se alla ... una criticuccia, che ne so sulla Sanità o sui... niente. Nulla che turbi il serafico ...

Caos trasporti pubblici a Napoli, si muovono le associazioni dei ... anteprima24.it

Metro Linea 1 verso la chiusura a San Valentino, stop martedì 14 ... Fanpage.it

Giovedì nero per i trasporti: Linea 1 ferma per 7 ore Stylo24

Il ciclone Gabrielle flagella la Nuova Zelanda: blackout, inondazioni e caos trasporti MeteoWeb

Caos trasporti nel Nuorese. Un vertice in Prefettura placa gli animi: entro metà mese venti nuovi pullman Cronache Nuoresi

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...se non c’è settimana in cui non si registri caos nei trasporti pubblici, nella scuola e nello smaltimento dei rifiuti urbani, se ancora nel 2023 un treno impiega circa due ore per congiungere il ...