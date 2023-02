Caos iscrizioni al Liceo “Da Vinci” di Maccarese | l’ira dei genitori | “Dove facciamo studiare i nostri figli?”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fiumicino – Pochi posti a disposizione e rigidi criteri di ammissione: i disagi degli studenti di Fiumicino non sono finiti, anzi… Leal“Da” diper l’anno scolastico 2023-2024 riaccendono, infatti, i riflettori sul problema della carenza di aule che provoca, di conseguenza, l’esclusione di alcuni studenti per l’impossibilità di accoglierli tutti: “Ci risiamo. Ancora una volta costretti a fare i conti con l’incertezza.mandiamo ia scuola?” Questo lo sfogo di Sonia, mamma di due gemelle, una iscritta al“Da” e l’altra la cui domanda di iscrizione è stata, invece, respinta. “Venerdì scorso – spiega Sonia a ilfaroonline.it – si è tenuta l’estrazione per assegnare gli ultimi ...

