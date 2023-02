Il suo cameo con la telecamera del campanello ha posto fine a una ricerca di 36 ore per unche non aveva bisogno di essere salvato. Bailey sapeva dove stava andando e ha percorso circa 10 miglia ...In lacrime, Jimmy ha potuto riabbracciare il suo, ringraziando tutti per il grandissimo lavoro e aiuto che gli è stato dato. credit: startrescueresale L'articolo Labradornel nulla ...

Cane scomparso da 36 ore suona il campanello e torna al suo rifugio Gazzetta del Sud

Livorno, una statua per il cane Kyra nel nome del figlio scomparso ... Il Tirreno

“Il mio cane Ugo è scomparso, qualcuno lo ha visto' Rieti Life

Rubato il cane scomparso nei giorni scorsi a San Leonardo: denuncia, partono le indagini LinkOristano

Il lieto fine di Clarence, il cane di 14 anni scomparso da casa e ... La Stampa

Da 15 giorni il Regno Unito attende risposte nel caso della 45enne, madre di famiglia, scomparsa mentre portava il cane a passeggio. Il suo cellulare è stato trovato su una panchina. Del corpo nessuna ...Vigili del fuoco, polizia e carabinieri hanno ripreso le ricerche del corpo della Golinucci nella zona del convento dei Cappuccini ...