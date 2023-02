Cane eroe inviato dal Messico in Turchia muore sotto le macerie mentre cerca superstiti | Proteo ha salvato due persone

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ha dato la sua vita per salvare i terremotati in. Uno dei cani inviati dalnelle zone del sisma è mortoleva i. Dopo aver tratto in salvo ...

'Voglio dirti che sono orgoglioso di te perché sei sempre stato unforte, unlaborioso che non si è mai arreso - ha detto uno dei soccorritori - Ora, devo solo ringraziarti per avermi ...Il tweet è accompagnato dalla foto dela terra: 'Un'immagine del suo ultimo riposo prima di andare in pace. Pensieri a tutti gli eroi di tutto il mondo'.

