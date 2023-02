Cambiare la narrazione del Paese sembra Putin invece e? il governo Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “ladel”. Fratelli d’Italia e Lega lo dicono senza un’ombra di vergogna, Sanremo è solo la leva per compiere un repulisti in grado di lasciare spazio ai propri scendiletto. Per ilSanremo è solo la leva per compiere un repulisti in grado di lasciare spazio ai propri scendiletto Con malinconia ricordiamo quando la politica almeno fingeva, pur fingendo malissimo, di voler “depoliticizzare” la Rai, usava perifrasi per la vergogna di ammettere che si trattasse semplicemente di un’occupazione. “Dobbiamoladel” lo dice schiettamente Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura. I sottosegretari del resto sono i cannoni a palle incatenati del, fingono di stare nelle ...