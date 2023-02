Calmi col Napoli e la Champions | è l’equivalente di un quadruplo axel

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le insidie dell’autolesionismo sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto in ambienti ad alto tasso di dispersione d’energia, quale è. Che ha la capacità di infervorarsi per questioni inutili, come ad esempio la domanda di Marocchi all’allenatore del Sassuolo. E così, in attesa che Spalletti allenti la sua passione per i titolarissimi e dopo aver battuto le mani per il gesto anti-scaramantico di indossare contro la Cremonese la stessa maglia dell’eliminazione in Coppa Italia, si sta facendo strada un’insidia costruita in laboratorio: la vittoria dellaLeague. A leggere e ad ascoltare in giro (lo stesso De Laurentiis) sembra che ilsia una delle squadre favorite per la vittoria finale. A noi francamente sembra un’esagerazione. E non per il valore in sé della squadra. Ilè forte, ha ...