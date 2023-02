Calhanoglu | «Qui a Marassi è sempre complicato | non pensiamo al Napoli»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Hakanha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Sampdoria-Inter. Le sue parole in merito al match di, serve concentrazione CONCENTRATI ? Cosìprima del: «Importante vincere il derby per noi, oggi sarà. Qui èdifficile, lo sappiamo. Vogliamo vincere, ilsta facendo un grande lavoro. Dobbiamo pensare a noi e vincere una partita difficile come quella di oggi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati