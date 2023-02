(Di lunedì 13 febbraio 2023)interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn. POSITIVITÀ – Hakaninterviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter. Così il centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn: «Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, la società e ladell’Inter che mi sta vicino. Ho ricevuto tanti messaggi dai nostri tifosi, anche la gente italiana è vicina a me. Èun terremoto molto forte e spero che loro ne escano il prima possibile perché vedere immagini così non è facile. Noi abbiamo fatto di tutto per aiutare e lo stiamo facendo ancora. Non ci fermiamo mai. Se ci stringiamo così, insieme, possiamo uscirne in maniera più facile. Sampdoria-Inter? La positività deve continuare, èmolto importante ...

Questa volta sponda nerazzurra, dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Hakan. ... Al momento sta giocandoall'infortunio di Busquets, ma quando lo spagnolo tornerà non so se ...Simone Inzaghi - calciomercato.itPraticamente a ranghi completial rientro a pieno regime di ... StankovicINTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella,, ...

Inter Kessie, Calhanoglu fa da sponsor: le ultime • TAG24 Tag24

Calhanoglu: «Grazie alla famiglia Inter! Vincere contro il Milan è stato importante!» Inter-News.it

Calhanoglu | «Derby Più importante vincere oggi! Grazie per il ... Zazoom Blog

Inter, Calhanoglu: nuovo idolo dei tifosi nerazzurri e punto fermo di Inzaghi Sky Sport

Milano e Calhanoglu nel cuore, così l'operazione Kessie-Inter diventa possibile La Gazzetta dello Sport

Ma presto i catalani dovranno pensare al mercato in uscita È davvero troppo presto per capire se Franck Kessie potrà imitare il suo ex compagno, nonché amico, Calhanoglu, passato dal Milan all’Inter ...Il caso Calhanoglu è lì come cartina di tornasole per la futura ... nel 2023 ci sono tutte visto che l’ivoriano ha tenuto ben teso il filo con Milano, anche grazie a Calha. Nell’ultimo anno e mezzo i ...