Calcio | Spalletti | scudetto? serve calma | pressione aumenta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Ladobbiamo gestirla, ci vuole molta. Ancora c'è tanto lavoro da fare e ci sono un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni, ma fa piacere che la squadra sia così ...

Lo ha detto Luciano, allenatore del Napoli, a margine del Premio Andrea Fortunato al Coni commentando la corsa Scudetto. "Da qui in avanti, proprio perché aumenteranno situazioni che non ci ...Napoli- Riconoscimento per Luciano. Il mister ha ritirato quest'oggi il premio ' Premio Andrea Fortunato - Lo sport è vita'. Premio Andrea Fortunato perEcco le parole del ...

“Calma, serve molta calma”, dice Luciano Spalletti dall'alto della classifica al termine della sua mattinata trascorsa a Roma per ricevere il premio Andrea Fortunato organizzato dalla Fondazione ...La corsa allo scudetto ma anche un paragone col passato e con un calciatore che conosce molto bene. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in occasione del Premio Fortunato ritirato a ...