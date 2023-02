Calciomercato com – Psg | Galtier conferma i problemi | ‘C’è una situazione di frustrazione e rabbia | i giocatori devono ascoltarmi’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) 2023-02-13 20:47:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Christophe, tecnico del Psg, ha parlato alla vigilia della delicata gara dicontro il Bayern Monaco, che arriva in un momento complicatissimo per il suo spogliatoio: “È unadifficile. Fa parte di una stagione. Sto pensando ma anche agendo per risolverla. Metto da parte tutto quello che si può dire di me. Quando c’è, deve venire fuori. Sono anni che spingo in questa direzione, devo ascoltare i, ma anche loroascoltare me. C’è unache genera. Abbiamo parlato, li ho ascoltati, spero che anche loro mi abbiano ascoltato. C’è sempre ...