Calciomercato com – Jankto | il coming out dell’ex Udinese e Samp | ‘Sono gay | non voglio più nascondermi’ | Primapagina

(Di lunedì 13 febbraio 2023) 2023-02-13 15:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: L’exdoria eJakub, centrocampista di nazionalità ceca ora allo Sparta Praga, ha pubblicato un video sui social per fareout: “Sono gay, nonpiù nascondermi.vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza”. Nazionale della Repubblica Ceca, in Italia ha giocato anche con l’Ascoli. IL MESSAGGIO SOCIAL – Questo il testo del messaggio apparso su Instagram: “Ciao, sono Jakub. Sono gay e nonpiù nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro ...

Commenta per primo L'ex Sampdoria e Udines e Jakub Jankto, centrocampista ceco ora allo Sparta Praga , ha pubblicato un video sui social per fare coming out : 'Sono gay, non voglio più nascondermi. ...Commenta per primo La Sampdoria ha ceduto Trimboli in Ungheria, al Ferencvaros. Il centrocampista è andato in prestito con diritto di riscatto.

Barcellona, Busquets aspetta una proposta di rinnovo | Mercato ... Calciomercato.com

Nuovo stadio, Milan via Anche l'Inter orientata a lasciare San Siro ... Calciomercato.com

Fiorentina, Brekalo: 'Ecco cosa mi piace di Italiano' Calciomercato.com

Milan, nuovi contatti con Okafor: la decisione sul budget e quella ... Calciomercato.com

Juve su Frattesi: la verità sull'interesse e la sfida a Inter, Milan e Roma Calciomercato.com

Vigilia di Champions League per il Milan. Queste le parole del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa e a Sky Sport in vista della partita di domani contro il Tottenham. BENNACER – “Si è allenato ...Luis León, difensore ecuadoriano classe 1993, è ufficialmente un nuovo calciatore del Club Sport Emelec. Arriva dall’Atlético San Luis in prestito con diritto di riscatto.