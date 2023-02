Calcio | Serie A | media | Kessié verso l' Inter nonostante le smentite

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Secondo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport,potrebbe essere preso dal club milanese: l'ivoriano, infatti, non sarebbe contento del minutaggio al Barcellona, per cui vorrebbe fare ritorno ...

... Kessié potrebbe essere preso dal club milanese: l'ivoriano, infatti, non sarebbe contento del minutaggio al Barcellona, per cui vorrebbe fare ritorno inA. Dall'altra parte, la società ...... in casa del Sant'Angelo , durante la partita del Girone D dellaD . Tutto è cominciato dopo ... "Questo non è- ha detto amareggiata Angelini - , nulla di quanto successo domenica può ...

Repubblica Ceca - L'ex Udinese Jankto fa coming out: "Sono gay e non voglio più nascondermi" Eurosport IT

"Sei nero, devi stare zitto". Vergognosi insulti razzisti nella partita di Serie D tra Sant'Angelo e United R… la Repubblica

Calcio, Serie A: Juventus di misura sulla Fiorentina, decide Rabiot OA Sport

Classifica Sanremo 2023, Juve e Serie A: Furore Allegri, l'addio Skriniar, mostro Chiesa Tuttosport

Serie A: che volata Champions, e la Juve vince ancora - Calcio Agenzia ANSA

MILANO - "Se vogliamo pensare di vincere dobbiamo avere un Milan ad alti livelli di qualità e intensità, ci siamo preparati per questo", apre così la conferenza stampa alla vigilia dell'andata ...Con la presenza nella gara con la Fiorentina, Danilo ha toccato quota 100 partite in Serie A. A celebrare il numero 6 bianconero, sempre più leader della squadra allenata ...