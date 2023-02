Calcio Napoli | Spalletti | “Scudetto? Serve calma | Kvara mi ricorda Salah”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il tecnico del, Luciano, ha parlato della stagione azzurra a margine del Premio Andrea Fortunato al Coni: “mi”. “La pressione dobbiamo gestirla, ci vuole molta. Ancora c’è tanto lavoro da fare e ci sono un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni, ma fa piacere

Se la vittoria delcontro la Cremonese rende sempre più incolmabile la distanza dalla capolista, il pareggio della Roma sul campo del Lecce lascia i nerazzurri in una seconda posizione per ora ...Sorridente dopo la vittoria contro la Cremonese e col suolanciatissimo verso la vittoria del terzo scudetto della sua storia ( un tifoso ha già fatto un tatuaggio ), Spalletti ha parlato di ...

Il gesto estremo del tifoso del Napoli, si è già tatuato lo scudetto: e la scaramanzia Corriere dello Sport

Napoli, addio Osimhen: De Laurentiis ha preparato una nuova sorpresa ultimecalcionapoli.it

Verso Sassuolo-Napoli, scarico per chi ha giocato: seduta tecnico-tattica CalcioNapoli1926.it

Repice: “Champions Occhio che dopo l’Eintracht potrebbe succedere di tutto…” CalcioNapoli1926.it

Italo Cucci, firma storica del giornalismo nostrano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio è la cosa più sublime dello spettacolo perché ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista sportivo di Calcio in Pillole: Cosa dobbiamo aspettarci dalla gara tra blucerchiati e ...