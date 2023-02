La Procura Federale della Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento del Genoa (Serie B) in merito aiadempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il club ligure è stato sanzionato con un punto ...È questa la decisione della Procura Federale che ha punito il Genoa peradempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022. Il club ligure ha patteggiato la ...

Calcio: mancati adempimenti Irpef, Genoa penalizzato di un punto Agenzia ANSA

Genoa, un punto di penalizzazione per mancati adempimenti Irpef Sky Sport

Mancati adempimenti Irpef, -1 al Genoa: la classifica in Serie B Calcio e Finanza

Calcio C, Pesaro-Rimini 0-0. Gaburro: 'Prestazione positiva, ci è ... AltaRimini

Serie B, penalizzazione di un punto per il Genoa per mancati pagamenti Calcio in Pillole

Il dirigente portoghese ha sottolineato in conferenza stampa quanto la finestra di calciomercato invernale si stata condizionata in negativo dai paletti del Fair play finanziario e dal nodo legato all ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Procura Federale della Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento del Genoa (Serie B) in merito ai mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di ...