Calcio | l’Inter sbatte contro il muro della Sampdoria | 0-0 e Napoli che scappa a +15

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Si chiude con il punteggio di 0-0 il match trae Inter e la 22a giornataSerie A 2022-2023 va in archivio. Allo stadio Marassi di Genova i nerazzurri ci provano, ma i padroni di casa resistono, conquistando un punto che non regalerà loro la salvezza, ma dà sicuramente morale per sperare ancora in questo finale di stagione. A questo punto la classifica vedeseconda con 44 punti a -15 dal, mentre la squadra di mister Stankovic sale a quota 11, a 8 lunghezze dalla zona salvezza. I doriani sono scesi in campo con il 3-4-2-1 con Audero in porta, Amione, Nuytinck e Murillo in difesa, Zanoli, Winks, Cuisance e Augello a centrocampo, quindi Djuricic e Lammers alle spalle di Gabbiadini.ha risposto con il 3-5-2 con Onana tra i pali, De Vrij, Acerbi e Skriniar in difesa, ...