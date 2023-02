Calcio | Jankto fa coming out ' sono omosessuale e non voglio più nascondermi'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ciao,Jakube nonpiù".queste le parole con cui Jakubfaout. Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria e che oggi gioca allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ha postato su Instagram un video messaggio con cui ha voluto rivelare la sua omosessualità, lungo la strada tracciata ormai un anno e mezzo fa dall'australiano Josh Cavallo, primo calciatore professionista a fareout. "Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e ...

