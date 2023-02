(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ha fatto rapidamente ildelilout di. Il, e in generale lo sport declinato al maschile, non ha mai visto particolarmente di buon occhio gli omosessuali dichiarati. Lui cerca di smarcarsi, con un potente messaggio sui propri canali social, quasi a invitare a fare come lui. Brevi le parole a corredo del filmato: “Voglio vivere la mia vita liberamente. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi“. Il suo non è il primo caso, ma a livelli tanto alti non s’era mai verificato. Champions League 2023, quando giocano Napoli, Milan e Inter gli ottavi di finale: date, orari, programma, tv, streaming Del resto, la carriera parla per lui: Ascoli, Udinese, Sampdoria, Getafe e poi Sparta Praga, ...

...di un mondo delspesso in ritardo su tematiche delicate e d'attualità come in questo caso. Una prima volta che potrebbe fare giurisprudenza in una vissuta da protagonista dal cecoJankto ...'Sono gay e non voglio più nascondermi'. Con un video postato sul suo profilo Instagram il calciatore dello Sparta Praga,Jankto , ha scelto di fare coming out .Jankto fa coming out: 'Ciao, sono gay' 'Ciao, sonoJankto - il suo messaggio - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro ...

Jakub Jankto fa coming out, le reazioni del mondo del calcio Sky Sport

Calcio, l'ex Udinese Jakub Jankto fa coming out: “Sono gay e non voglio più nascondermi” Sky Tg24

Calcio: Jakub Jankto, il coming out fa il giro del mondo OA Sport

Calcio, coming out di Jakub Jankto: "Sono omosessuale e non ... Agenzia ANSA

Calcio, Jakub Jankto primo calciatore di Serie A a fare coming out Liguria Oggi

Ha fatto rapidamente il giro del mondo il coming out di Jakub Jankto. Il calcio, e in generale lo sport declinato al maschile, non ha mai visto particolarmente di buon occhio gli omosessuali ...“Ciao, sono Jakub Jankto – il suo messaggio – Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, ...