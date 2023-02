(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ha messo a segno una vittoria che va oltre a quella del pallone. Potrebbe davvero essere una svolta nella battaglia per i diritti e l’inclusione per il mondo del. Con un videomessaggio di circa 40 secondi,, 27enne, centrocampista ceco dello Sparta Praga e ex centrocampista tra le altre di Ascoli, Sampdoria e Udinese, ha fattoout. “omosessuale e nonpiù”, dichiara davanti all’obiettivo. Un video postato su Instagram che già sta facendo il giro del mondo. Il videomessaggio diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@jr) “Ho i miei punti di forza, ...

Il coming out diJankto sta scuotendo il mondo del. Tanti i messaggi di sostegno al centrocampista dello Sparta Praga, ex Udinese e ...Così l'ex compagna diJankto, Markéta Ottomanská , commenta il coming out del calciatore ...che lo ha incoraggiato scrivendo "coraggioso" e cuori e arcobaleni da moltissime pagine didi ...

Calcio: Jakub Jankto, il coming out fa il giro del mondo OA Sport

Jakub Jankto fa coming out, le reazioni del mondo del calcio Sky Sport

Calcio, Jakub Jankto fa coming out: "Sono gay e non voglio più nascondermi" - Luce Luce

Calcio, coming out di Jakub Jankto: "Sono omosessuale e non ... Agenzia ANSA

Jankto, le reazioni del mondo del calcio: "Non importa nient'altro ... Goal.com

La scelta di Jakub Jankto di rivelare al mondo la sua omosessualità ha destato la reazione sorpresa, ma generalmente entusiasta del mondo del calcio. In Italia Milan e Juventus sono state le big più ...Ha fatto rapidamente il giro del mondo il coming out di Jakub Jankto. Il calcio, e in generale lo sport declinato al maschile, non ha mai visto particolarmente di buon occhio gli omosessuali ...