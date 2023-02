Calcio | il Verona supera 1-0 la Salernitana e riapre ogni discorso in chiave salvezza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’Hellasbatte lain fatto di corsa alla. Gli scaligeri, infatti,no con il punteggio di 1-0 i campani nel 22° turno di campionato grazie alla rete di Ngonge e ora tornano a sperare. La classifica vede i gialloblù portarsi a quota 17 punti (contro i 10 della Sampdoria e gli 8 della Cremonese) con lo Spezia ormai a 2 sole lunghezze a quota 19, mentre larimane un gradino sopra con 21. In poche parole tutto da rifare inpermanenza in Serie A. Ilè sceso in campo con il 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, Coppola, Hien e Magnani in difesa, quindi centrocampo con Depaoli, Duda, Tamèze, e Doig mentre Ngonge e Lazovi? agiscono alle spalle di ...

VERONA (ITALPRESS) – Va al Verona lo scontro salvezza del ... Al 21', Doig si procura un calcio di rigore per un presunto fallo in area commesso da Pirola, ma Valeri cambia la sua decisione dopo il ...VERONA – L'Hellas Verona del saronnese mister Marco Zaffaroni ha riaperto il discorso salvezza in serie A. Da quanto c'è Zaffa, dalla pausa invernale, il Verona ha preso un passo diverso, ha ...