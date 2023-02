Calcio | il coming out di Jakub Jankto | “Basta nascondersi”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ex Udinese ha fattoout Instagram per fareout. Oggi, 13 febbraio, Jacubha scritto: “Ciao, sono. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Sul suo profilo Instagram il centrocampista ex Udinese e Sampdoria, attualmente in forza allo Sparta Praga, ha scelto di pubblicare un video raccontando qualcosa di molto intimo. “Ciao, sono– il messaggio condiviso – Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure, pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Chi è Jacub ...

