Calcio femminile | le migliori italiane della 17ª giornata di Serie A Girelli quota 100 | Piemonte e Greggi sugli scudi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne la 17ªdel campionato didiA 2022-2023. Andiamo ad indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. CRISTIANA(JUVENTUS) –100 per la n.10Vecchia Signora. Quando c’è da farsi trovare pronta l’attaccanteNazionale non indugia mai e la marcatura contro la Fiorentina è significativa per i due zeri che coincidono con i colori bianconeri. MARTINA(MILAN) – Ci ha preso gusto la punta rossonera e il suo gol è decisivo nel match interno contro il Pomigliano. Vittoria “sporca”, per dirla alla ...