Calciatore fa coming out | Sono omosessuale | basta nascondersi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Faout ilJakub Jankto, nato a Praga, classe 1996, attualmente centrocampista dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, e della nazionale ceca ma volto noto della Serie A, dove ha militato sia con la maglia della Samp che dell’Udinese. “– ha dichiarato – e non voglio più nascondermi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Jakub Jankto dichiara di essere gay e scuote il mondo dello sport: nel futuro tutti devono poterlo fare, senza che sia necessario il coraggio di farlo ...È arrivata la rivelazione di Jakub Jankto, ex giocatore della Sampdoria, che ha dichiarato la sua omosessualità. Jakub Jankto, centrocampista ceco che ha giocato in passato per la Sampdoria, l’Udinese ...