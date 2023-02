Caccia Usa abbatte oggetto volante «ottagonale» | Londra | «Possibili palloni-spia cinesi nel nostro spazio aereo»

... venerdì 10 febbraio unstatunitense F - 22 ha colpito un oggetto non identificato sui cieli del Canada, dopo che sabato 4 febbraio le forze aereehanno colpito sull'Oceano Atlantico un ...È l'espressione che siquando appunto viene avvistato un oggetto in cielo ma non si sa cosa sia. recentissimi, casi analizzati negli Stati Uniti di oggetti non identificati abbattuti dai...

Usa, oggetto in volo non identificato abbattuto da caccia F-22 sopra l'Alaska Sky Tg24

Caccia Usa abbatte oggetto volante «ottagonale», Londra: «Possibili palloni-spia cinesi nel nostro spazio aere ilmessaggero.it

Un caccia dell’aviazione Usa ha abbattuto un oggetto in volo sui cieli dell'Alaska AGI - Agenzia Italia

Ufo abbattuto da caccia Usa sull'Alaska: che cosa sappiamo e perché gli Stati Uniti hanno reso noto l'attacco ilmessaggero.it

Un caccia USA abbatte un "oggetto" sopra l'Alaska RSI.ch Informazione

Gli USA abbattono un altro oggetto volante non identificato. Si tratta del quarto oggetto volante ad essere abbattuto nelle ultime settimane. I legislatori americani chiedono risposte. Gli USA ...Il presidente americano Joe Biden ha ordinato l’abbattimento di un “oggetto non identificato” con un missile dai caccia statunitensi sopra il Lago ... Pechino: “Palloni Usa più di 10 volte in nostro ...