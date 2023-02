Buono patenti giovani autisti per l' autotrasporto | come richiederlo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con il decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, è stata prevista la concessione di un contributo, chiamato 'per l''. A tale fine, è istituito nello stato ...

Con il decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, è stata prevista la concessione di un contributo, chiamato 'giovani autisti per l'autotrasporto '. A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo di 3,7 milioni di euro per il ...Per richiedere l'agevolazione occorre prima di tutto registrarsi al sito del Ministero e presentare specifica istanza tramite la piattaforma '' . L'accesso alla piattaforma avviene ...

