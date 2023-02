Buon compleanno Kim Novak | Pierluigi Collina | Franco Gabrielli…

Domattina noi ci alleniamo perché giocheremo venerdì, e se non sviluppano unallenamento ... Kvaratskhelia ha festeggiato ilcon il gol: "Ora esistono i gruppi Whatsapp, io sono in ...... il sesto consecutivoKvaratskhelia 7.5 - Chiarisce che a casa sua, nel giorno del suo, ... Gode con Napoli PAGELLE CREMONESECarnesecchi 6 - Parte con unintervento su Di Lorenzo, si ...

Buon compleanno, Nicolò Fagioli! Juventus Football Club

Buon compleanno ai cari “Tom & Jerry” Avvenire

Buon compleanno Maria Turchi! Libero Tv

Buon compleanno Nella Grossi: gli auguri del club Donne Biancazzurre alla loro presidente IlPescara

E sono 71! Auguri di buon compleanno all’illustre politico Marco Perosino TargatoCn.it

Anche ieri un solo tiro in porta. Poi un mini-brivido per un’uscita incerta al centro dell’area, ma Kim fa buona guardia e il pericolo pratiamente non c’è più. 6,5 Di Lorenzo Il terzino, oramai, lo fa ...Oggi festa grande in casa Napoli, è il compleanno di Kvicha Kvaratskhelia compie 22 anni. Il georgiano si è rivelato l'acquisto ...