Buon compleanno Kim Novak. L’attrice di Vertigo compie 90 anni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «Non volevo fare. Al college scopersi la pittura e quello fu il mio primo amore. Sono stata sempre timida. Sono finita casualmente nel cinema. Sono tornata alla pittura a tempo pieno dopo aver smesso con il cinema. Attraverso la pittura dai il meglio di te» (2016). I dipinti di Kim, in piena attività all’età di 90, sono davvero belli e molto apprezzati. Ma il largo pubblico è ancora innamorato, come lo era Scottie (James Stewart) in(La donna che visse due volte, 1958), del suo incantato sguardo senza passato, del suo sorriso lento e delicato, della sua flessuosa camminata per le vie di San Francisco, della sua calda voce (in italiano, quella avvolgente di Rosetta Calavetta). Che sia Madaleine o Judy, in tailleur grigio chiaro o in un abito verde, con i capelli biondo platino raccolti a ...