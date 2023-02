Buon compleanno a… Nico Pulzetti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Oggicompie 39 anni. Da poco meno di 4 anni ha smesso con le scarpette da calcio e ha intrapreso la carriera di allenatore. Dal 20 ottobre 2021 è stato ingaggiato dal Calvi Noale, formazione iscritta al campionato di Eccellenza Veneta. Ieri ha guidato i suoi ragazzi in Calvi Noale-Spinea, gara terminata 2-2. I 39 anni non sono unspeciale. Oppure, per meglio dire, è prevedibile che saranno i 40 a essere memorabili e iper-festeggiati perché si entra in un’altra fascia d’età., però, unprobabilmente ineguagliabile l’ha già vissuto, almeno sul piano professionale. Risale al 13 febbraio 2008, 24 candeline da spegnere nientemeno che a San Siro. Luogo da sogno, oppure da incubo, se sul terreno verde ti gira la testa. Non è il suo caso....